النشرة: بلدية صيدا تعمل على ازالة عدد من المخالفات في اسواق صيدا التجارية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان شرطة ​بلدية صيدا​ وبمواكبة من ​القوى الامنية​ تعمل على ازالة عدد من المخالفات في اسواق صيدا التجارية لجهة بسطات لصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين الذين يحتلون الرصيف وسط اعتراضات من شاغليها.

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