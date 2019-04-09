مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين أقدما على عملية سلب بقوة السلاح طالت أحد السوريين

اشارت المديرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان الى انه بتاريخ 4/4/2019، أقدم مجهولان على متن ​سيارة​ على سلب أحد الأشخاص السوريين بواسطة ساطور بعد اقتياده الى طريق فرعية في بلدة ماسا وقاما بالاستيلاء على محفظته وهاتفه الخليوي، وفرا الى جهة مجهولة. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت – في خلال ساعات معدودة-من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما: ح. أ. (مواليد عام 1994، لبناني) ع. س. (مواليد عام 199، لبناني). وتمكنت من توقيف الأول بالتاريخ ذاته في محلة رياق على متن السيارة المستخدمة في عملية السلب، وضبطت بحوزته ​الهاتف​ المسلوب والساطور.

اضاف البيان "كما أوقفت بتاريخ 8/4/2019 الثاني في محلة زحلة. بالتحقيق معهما، اعترفا بعملية السلب وبتعاطيهما المخدرات.اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا ​القضاء​ المختص، بناء على اشارته".