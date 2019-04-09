غبريال المر اتهم ابنه ميشال بتهديده ومحاولة اغتياله وابتزازه

اتهم ​غبريال المر​ ابنه ميشال بتهديده ومحاولة اغتياله وابتزازه، لافتا في حديث تلفزيوني، الى ان "ابنه ميشال ارسل شبانا بالزي الاسود الى مكتبه وهم يمنعون احداً من الدخول الى المبنى، وقد اعلن الحراس انهم حضروا من قبل ابنه ميشال".

ولفت غبريال المر الى ان "قضية ملكية "ستديو فيجن" في المحكمة، وميشال اوقف تنفيذ الحكم ولم يسترجعها، الا ان الثابت في الموضوع ان ميشال لم يعد يملك شيئا في "ستديو فيجن" بعد ان استرجعت الملكية". اضاف قائلا "انا اسست "ستديو فيجن" وانا صاحب الارض، وميشال لم يعد يملك شيئا"، وسأل "وهل اذا كانت "ستديو فيجن" لميشال، ذلك يبرّر له الإعتداء على والده؟" واوضح غبريال انه "لو لم يقم بكل ما فعله من اجل ابنه ميشال لكان ميشال موظفا عاديا في احد البنوك براتب 1500 $".