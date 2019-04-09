اهالي الموقوفين الاسلاميين من دار الفتوى: لعفو عام شامل لا يستثني احدا

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين من كل لبنان.

واكدت الحاجة أم عمر البركة التي تحدثت باسم الوفد بعد اللقاء، الى اننا "جددنا مطلبنا الذي هو "​العفو العام​ الشامل" الذي لا يستثني أحد، وبإغلاق جميع الملفات، وطوي صفحة الماضي، وتمنينا على سماحته المزيد من مساعدتنا للحصول على العفو الشامل قريبا، ووعدنا سابقا بإنجاز هذا الملف بالعفو العام بعد إجراء ​الانتخابات​ وتأليف ​الحكومة​، وحان الوقت الآن ان شاء الله تنفيذ الوعد من قبل السياسيين".

اضافت قائلة "نأمل ان يتحقق مطلبنا بالعفو العام، ليرتاح الموقوفين وأهاليهم، ونشكر سماحته ونقول له ابقى معنا لأننا بحاجة اليك، ونقول لكل الناس التي تستطيع مساعدتنا ساعدونا حتى ينجز هذا الملف، حقنا ان يطوى هذا الملف، وحق أولئك ​الشباب​ ان يخرجوا للحرية، ان شاء الله تكون نهاية سعيدة لتلك المعاناة التي عانيناها كل تلك الفترة، نتمنى ان يصدر العفو العام ونسمع ​أخبار​ حلوة، مع العلم بان لدينا تحركات جديدة سنقوم بها مضطرين في حال عدم صدور العفو العام".

ووعد المفتي دريان الأهالي بمتابعة قضيتهم للوصول الى العفو العام الشامل وبالسعي مع المسؤولين في هذا الاطار.