قوى الأمن: توقيف شخص أقدم على السرقة من داخل محلات وورش صناعية

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور تظهر شخص مجهول الهوية يقوم بالسرقة من داخل محلات وورش صناعية في محلتي العمروسية / ​الشويفات​ و​طريق المطار​.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: - ا. ق. (مواليد عام 1994، لبناني) بتاريخ 8/4/2019، جرى توقيفه في محلة ​الشياح​.

وتم ضبط دراجة آلية كان قد أقدم على سرقتها من محلة ​برج البراجنة​، وبداخلها أدوات مسروقة وأخرى تستخدم في عمليات السرقة. التحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص.