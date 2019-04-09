الرئيس عون:قرار اميركا يهدد سيادة دولتنا التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل

أشار الرئيس عون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلغاري رومين راديف إلى انه "أجرينا محادثات ثنائية وموسعة جيدة وبناءة، منسجمة مع علاقات الصداقة التي تربط بلدينا لا سيما في المجال الثقافي والتربوي حيث لا يمكنني ان اتغاضى عن ذكر المدرسة اللبنانية في صوفيا والتي تحمل اسم فيلسوف لبنان: جبران خليل جبران"، وأضاف "شكّل اللقاء مع فخامة الرئيس راديف، مناسبة للبحث في الإمكانات المتعددة التي تحملها العلاقات الثنائية بين بلدينا وسبل تطويرها وتعزيزها لا سيما على الصعد الاقتصادية والمالية".

وقال: "نتطلّع بشكل خاص الى اهمية فتح اسواق بلغاريا ابوابها امام الصادرات اللبنانية، والى امكانية الاستثمار في قطاع النفط والغاز التي لها فيه انجازات اساسية"، لافتا إلى انه "تطرقنا الى ضرورة تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية تنسق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة البلغارية ما يشكّل جسر تواصل دائم بين مختلف شرائح بلدينا خصوصا اذا ما تم الغاء تأشيرات دخول اللبنانيين الى بلغاريا وتسيير خط طيران مشترك بين البلدين".

وأشار إلى انه "اغتنمت فرصة هذا اللقاء لأطلع فخامته على المبادرة التي اطلقتها من على منبر الامم المتحدة بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، طالباً دعم بلاده لتحقيق هذا الهدف".

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أضاف "كان تركيز على ضرورة تبلور حلول سلمية توقف دوامة العنف والحروب والارهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية، واستعرضنا معاً ملف النازحين السوريين الشائك، فأطلعت فخامة الرئيس على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود اكثر من مليون و800 الف نازح، وأكدت امام فخامة الرئيس ان مواجهة اعباء النزوح السوري، هي مسؤولية دولية مشتركة، ويجب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم الى بلادهم". وقال: "شددت على ضرورة وقوف بلاده الى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن اراضيه ومياهه الاقليمية وشددت على اهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والذي تمعن اسرائيل في خرقه، جوا وبرا وبحرا".

من جهة أخرة، لفت الرئيس عون إلى انه "اطلعت فخامة الرئيس على موقف لبنان القائم على اعتبار أن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، نقض فاضح لأسس القانون الدولي وللاعراف القائمة بين الدول والشعوب هو امر لا يهدّد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل أيضاً سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضٍ قضمتها إسرائيل تدريجياً، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر".