بستاني ردا على حنكش:أبوابنا دائمة مفتوحة وستبقى لكافة المراجعات ولم نغلقها يوما

اشارت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني في تصريح لها ردا على النائب ​الياس حنكش​، الى "أننا لم نتلق أي طلب لتحديد موعد. أبوابنا دائمة مفتوحة، وستبقى، لكافة المراجعات ولم نغلقها يوما بوجه الأهالي وقد استمعنا على مدى عشر سنوات لهواجسهم وقدمنا الحلول اللازمة".

وكان النائب الياس حنكش قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نناشد وزيرة الطاقة اعطاءنا موعد للقاء وفد من الاهالي الذين يسكنون تحت ​التوتر العالي​، الناس تريد ايصال صوتها ونحن مسؤولون عن الموضوع، وعلى هذا الاساس سنعرف كيف نتصرف".