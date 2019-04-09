اشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في تصريح لها ردا على النائب الياس حنكش، الى "أننا لم نتلق أي طلب لتحديد موعد. أبوابنا دائمة مفتوحة، وستبقى، لكافة المراجعات ولم نغلقها يوما بوجه الأهالي وقد استمعنا على مدى عشر سنوات لهواجسهم وقدمنا الحلول اللازمة".
وكان النائب الياس حنكش قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نناشد وزيرة الطاقة اعطاءنا موعد للقاء وفد من الاهالي الذين يسكنون تحت التوتر العالي، الناس تريد ايصال صوتها ونحن مسؤولون عن الموضوع، وعلى هذا الاساس سنعرف كيف نتصرف".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني ردا على حنكش:أبوابنا دائمة مفتوحة وستبقى لكافة المراجعات ولم نغلقها يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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