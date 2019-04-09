رابطة الشغيلة شجبت قرار ترامب الإرهابي ضد الحرس الثوري الايراني

أعربت قيادة "​رابطة الشغيلة​" برئاسة أمينها العام الوزير والنائب السابق ​زاهر الخطيب​ في بيان "عن أدانتها وشجبها القرار الاميركي العدواني الإرهابي الذي اعلنه رئيس ​الولايات المتحدة​ ​دونالد ترامب​ بوصف حرس ​الثورة الإسلامية​، في الجمهورية الإسلامية ال​إيران​ية، منظمة إرهابية".

ولفتت "أن القرار الإرهابي إنما يندرج في سياق محاولة تشويه صورة ​الحرس الثوري​ لدوره الريادي في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، والإسهام مع الجيش العربي السوري وحلفائه في تحقيق الانتصارات على قوى الإرهاب". ودعا اإلى "التضامن والوقوف إلى جانب إيران ضد الهجوم الإرهابي الاميركي المستمر عليها".