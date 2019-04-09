رئيس بلغاريا: لنا مشاركة فعالة على صعيد الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم المالي للبنان

أكد الرئيس البلغاري ​رومين راديف​ انه "تقدر ​بلغاريا​ وتؤيد جهود ​لبنان​ وجهود ​الرئيس ميشال عون​ لاضفاء المزيد من التوازن والحوار والبحث عن الحلول السلمية للمشاكل الاقليمية"، مشيراً الى "اننا ننظر للبنان بصفته شريكا من أهم شركائنا في ​الشرق الأوسط​ وهو بوابة لنا لى المنطقة التي لا تسمح دائما بالوصول اليها".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون، اوضح راديف "أننا نقدم النموذج اللبناني بالتسماح الاثني والعرقي والطائفي. هناك مصير متشابه بين بلدينا وعلاقات ثنائية أثبتت أنها قادرة على الدوام رغم المصاعب"، مشيراً الى أن "​اللبنانيون​ يتذكرون أن بضائعنا ظلت تصل رغم مصاعب الحرب الاهلية ولما كانت خطوط النار تعبر مدرجات المطار لم يتوقف الطيران البلغاري وشركة ​البلقان​ رحلاتها".

ولفت الى أن "هذه الحيثات أتت بنا اليوم لنبحث إمكانيات جديدة، واستعرضنا العلاقات القائمة ونحن لا نرضى بـ175 مليون ​دولار​ اجمالي قيمة التبادل التجاري، جئنا بممثلين عن ​الحكومة​ و​رجال الأعمال​، لبحث الاشكال ​الجديدة​ للتعاون"، مشيراً الى أنه "لا يجوز أن نعتمد على التجارة المتبادلة فقط بل نبحث عن تصريف الانتاج المشترك، وبلغاريا بامكانها أن تفيدكم في انجاز مشاريع الانفاق العامة، وأثبتنا خبرتنا في مجال بناء السدود وانظمة الطاقة ويمكنها أن تكون بوابة للبنان على الاتحاد الأوروبي كما أن لبنان بوابة لبغاريا على الشرق الاوسط"، موضحاً أن "العلاقات في مجال التربية جيدة، 1500 لبناني تعلموا جامعيا في بلغاريا".

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وأشار الى "أنني سألتقي جمعية خريجي بلغايا وتعاوننا في مجال التعليم سيكتسب التوسع".

وأكد "أننا ناقشنا المشكلة الكبيرة للبنان وهي أزمة اللاجئين، لبنان هو الدولة التي تشهد التركيز الاكبر لعدد اللاجئين نسبة الى عدد السكان"، لافتاً الى أن "بلغاريا لها مشاركة فعالة على صعيد الاتحاد الاوروبي في سبيل تقديم الدعم المالي في لبنان".

وشدد على "أننا سنعمل على توسيع طرق التواصل عن طريق النقل وهذا سيفسح المجال أمام مواطنينا ورجال أعمالنا لمزيد من التعاون"