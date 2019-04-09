الجيش: العثور على نفق في منطقة دير قوبل وسيتم تفجيره عصر اليوم

اعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "بتاريخه، عثرت وحدة من الجيش على نفق في محيط منطقة ​دير قوبل​ – ​جبل لبنان​، وسيتم تفجيره ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.30".

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