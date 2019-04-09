خميس قرر خفض رسوم الترنزيت على الشاحنات اللبنانية العابرة من سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن إنتهاء الإجتماع بين وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ ورئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​ الذي قرر خفض رسوم الترنزيت على ​الشاحنات​ اللبنانية العابرة من سوريا.

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