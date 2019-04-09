خميس قرر خفض رسوم الترنزيت على الشاحنات اللبنانية العابرة من سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن إنتهاء الإجتماع بين وزير الزراعة حسن اللقيس ورئيس الوزراء السوري عماد خميس الذي قرر خفض رسوم الترنزيت على الشاحنات اللبنانية العابرة من سوريا.
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