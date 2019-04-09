البرلمان الجزائري يثبت رسميا إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

ثبت ​البرلمان الجزائري​ رسميا إعلان شغور منصب ​رئيس الجمهورية​.

يذكر انه بعد اكثر من شهر من الإحتجاجات العارمة في كل أنحاء الجزائر، اضطر عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.

وحكم بوتفليقة الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان فجرت تظاهرات حاشدة.