خامنئي: ترامب والحمقى الذين يحومون حول نظام الحكم الأميركي يتّجهون نحو الحضيض

اشار مرشد ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ السيد علي خامنئي في تصريح له، الى ان الأميركيّين يتوهمون أنّهم يرسمون الخطط ضدّ حرس ​الثورة الإسلامية​ وفي الواقع ضد الثورة الإسلامية و ​إيران​، طبعاً لن يحقّق خبثهم هذا مآربهم وسيُردّ كيدهم وخداعهم إلى نحورهم، فأعداء الجمهورية الإسلامية كالرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والحمقى الذين يحومون حول نظام الحكم الأميركي يتّجهون نحو الحضيض.

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