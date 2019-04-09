البرلمان الجزائري بغرفتيه يفتتح جلسة تثبيت الشغور الرئاسي

افتتح ​البرلمان الجزائري​ بغرفتيه جلسة تثبيت الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة.

يذكر انه بعد اكثر من شهر من الإحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء الجزائر، اضطر ​عبد العزيز بوتفليقة​ إلى الاستقالة في الثاني من نيسان تحت ضغط الشارع وضغط ​الجيش​ الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.

وحكم بوتفليقة الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في ​الانتخابات​ التي كانت مقررة في 18 نيسان فجرت تظاهرات حاشدة.