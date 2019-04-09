اتحاد أوروبا يدعو السلطات السودانية للسماح بالمظاهرات السلمية

دعا ​الاتحاد الأوروبي​، السلطات السودانية للسماح بالمظاهرات السلمية وعدم استخدام القوة ضد المعتصمين. وكانت قناة "روسيا اليوم" أعلنت أنه تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات الأمنية خلال الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. كما أفادت بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بهدف تفريق المتظاهرين بالقوة. من جهتها، أفادت شبكة سكاي نيوز" بأن محاولات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني لم تنجح حتى الآن. ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 كانون الأول الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 عاما.

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