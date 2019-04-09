المعلم تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى سوريا

تسلم نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​، من سفير ​الهند​ حفظ الرحمن نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة للهند لدى ​الجمهورية العربية السورية​. ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

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