البرلمانيون الايرانيون یحضرون في مجلس الشوری الاسلامي بزي الحرس الثوري

حضر جمیع نواب مجلس الشورى الإسلامي في البرلمان بزي الحرس الثوري الرسمي بمناسبة یوم الحرس الثوري المصادف 9 نیسان، وذلك احتجاجا على قرار واشنطن في ادراج الحرس الثوري وهو جزء من القوات العسكریة الایرانیة في قائمة الارهاب الامیركي. وشارك في هذه الحركة الرمزیة رئیس المجلس علي لاریجاني ونواب تكتلات الأمل والولائي والولایین المستقلین.
وكان الرئیس الامیركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائیة قد ادرج یوم امس الاثنین الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب، وفي الرد علی ذلك اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایراني القوات الامیركیة في منطقة غرب آسیا ضمن المنظمات الارهابیة.
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