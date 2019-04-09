ضبط عناصر تشكيل الإتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال الضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تشكيلًا عصابيًا، ضم ربة منزل وسائق، تخصص في الإتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسياً.

كانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأحداث بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقيام (ربة منزل–مقيمة بالمنوفية–مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها في قضية مخدرات، وسائق–مقيم بالقاهرة–سبق الحكم عليه في 3 قضايا تبديد) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه في الإتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسياً، حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية واصطحابهم (بسيارة ميكروباص–ملك وقيادة الثاني) إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم في أعمال النظافة وجمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزي الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، بالمخالفة لأحكام القانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة مأموريات بمناطق متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن ضبط المتهمان والسيارة المستخدمة، و(7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة–جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) والذين قرروا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر صحبة المتهمان مستقلين السيارة قيادة المتهم الثاني والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالي قدره 25 جنيه، كأجر يومي لكل منهم.

بمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة المشار إليها من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل مبلغ قدره (75 جنيهاً) للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجني عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومي قدره (25 جنيه) لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.