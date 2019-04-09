قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا بعبور 62 سفينة بحمولات 4 ملايين طن

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 62 سفينة بحمولات 4 ملايين طن.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، "إن عدد السفن العابرة من الشمال 41 سفينة بحمولات 2.5 مليون طن، فيما عبرت 21 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.5 مليون طن.

وأضاف مميش في بيان: "حركة الملاحة بالقناة تسجل يومًا تلو الآخر زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وهو الأمر الذي لا يدع مجالا للشك حول أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع كفاءة القناة وتحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء من التوكيلات الملاحية لتظل القناة المرفق الملاحي الأهم والأسرع والأكثر أمانًا حول العالم.

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وأكد رئيس الهيئة، أن مشروع القناة الجديدة لا يكتسب أهميته من كونه باكورة المشروعات القومية العملاقة وأحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي فحسب وإنما يتعدى ذلك باعتباره مشروع البنية التحتية الأساسي لنجاح مشروع التنمية بمنطقة القناة وتغيير شكل الحياة في المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وشهدت القناة عبور 5 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات التي ترفع علم هونج كونج COSCO DENMARK بحمولة 160 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى كولومبو، فيما جاءت سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم على رأس قافلة الجنوب بحمولة 222 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.