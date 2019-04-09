برلماني: الإهمال بالمدارس يحتاج إلى وقفة حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن ضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، خاصة بعد تكرر الحوادث التي يروح ضحيتها اطفالنا بالمدارس.

وأوضح بركات أن الإهمال بالمدارس تسبب في حوادث راح ضحيتها ثلاثة أطفال خلال العام الدراسي الحالي، ما يحتاج إلى وقفة حقيقية، مضيفا أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، حفاظا على أمان وسلامة التلاميذ.

وطالب النائب بتشكيل لجان تختص بالرقابة على المدارس من النواحي الامنية للتأكد من إجراءات الأمان بها، والتي يعتبرالحد الأدني لها التأكد من تغطية البالوعات، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة وعزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل.