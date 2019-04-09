الداخلية السعودية: إعدام يمني أدين بقتل رجل أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين الإرهابيين بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها جنوب غرب السعودية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية".

وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بقتله وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.