إلكترولكس: 4 مليارات جنيه استثماراتنا في مصر وطرح منتجات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال لورينزو ميلاني، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن استثمارات الشركة في مصر تتخطى حاليا 4 مليارات جنيه، بعد أن كانت 2.7 مليار جنيه في عام 2011 عندما بدأت الشركة عملها في السوق المحلي.

وأطلقت الشركة في الأيام الماضية، مجموعة جديدة من المنتجات في السوق المصري، الغسالات الأتوماتيك، والتكييفات والثلاجات، تحت العلامة التجارية زانوسي، بحسب ميلاني.

وأضاف: "نؤمن أن السوق المصري سوقاً واعداً يحمل العديد من الفرص، ولعل أفضل دليل على ذلك حرصنا الدائم على ضخ استثمارات جديدة في هذا السوق الحيوي".

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وقال ميسم حناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، إن الشركة تحرص من خلال المنتجات الجديدة على الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، خاصة أنها تتواجد في أكثر من 10 ملايين منزل حاليا في مصر.

وتبيع إلكترولكس أكثر من 60 مليون وحدة سنوياً من الأجهزة المنزلية والمنتجات المتخصصة في أكثر من 150 سوقا حول العالم، وذلك من خلال العلامات التجارية المملوكة للشركة وهي AEG، وزانوسي، وأوليمبيك إليكتريك، وإيديال، بحسب البيان.

ووصل حجم مبيعات الشركة عالمياً 124 مليار كورونا سويدية خلال عام 2018 وبلغ حجم العاملين حوالي 54.5 ألف عامل.