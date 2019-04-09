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العقيد المسماري ..استهدفنا مطار المعيتقة لهذا السبب

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ان  القوات المسلحة سيطرت على مواقع عديدة في وادي الربيع

مؤكدا ان الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس مشددا ان معركة طرابلس تسير وقف الخطة الموضوعة

وقال ان  القوات الجوية ترصد أي طائرات معادية في الأجواء

مضيفا ان الضربات  التي استهدفت  على مطار معيتيقة لا تستهدف وقف الطيران المدني هناك بل استهدفت طائرتين بعملية دقيقة كانت تستعد  لتهريب اموال كبيرة باتجاه تركيا

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