تطورات الوضع في الجزائر .. الناطق الرسمي باسم " الافلان" يدعو الى انسحاب كل الذين دفعوا...

طالب حسين خلدون، الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، من “جميع الذين دفعوا برئيس الجمهورية إلى الترشح لعهدة خامسة”، إلى الاستقالة.

واعتبر حسين خلدون في تصريح اعلامي أن العهدة الخامسة كانت استفزازاً، جعلت الشعب يخرج الى الشارع في مسيرات، مؤكدا أن مطالب الشعب كانت واضحة منذ البداية وهي “لا للعهدة الخامسة”.

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وحسب حسين خلدون ، “قام رئيس الجمهورية ببادرة تجسد ثقافة الدولة من خلال الاستقالة وطلب العفو من الجزائريين”، كما حث الناطق باسم الافلان الذين دعوه للترشح رغم أنه لم يكن يريد ذلك الى الاستقالة لتسهيل الخطوات المقبلة في عملية بناء جمهورية جديدة.

ومع ذلك ، رفض حسين خلدون ذكر أسماء المسؤولين الذين أجبروا الرئيس على الترشح لعهدة خامسة، مع العلم أن معاذ بوشارب، الرقم الأول في الافلان حاليا، كان واحدا من الذين دعوه للترشح.