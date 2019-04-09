البحرين ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم مستوطنات في الضفة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء عن رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو؛ بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حال فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.
أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن هذه التصريحات من شأنها تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وعلى
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان
ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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