الارشيف / اخبار العالم

بدء جلسة البرلمان الجزائري لإثبات خلو منصب الرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لتعيين رئيس مؤقت للبلاد.


وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة

رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.


وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه " في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

 

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الامة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة البرلمان الجزائري لإثبات خلو منصب الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا