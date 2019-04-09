بدء جلسة البرلمان الجزائري لإثبات خلو منصب الرئاسة

بدأت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لتعيين رئيس مؤقت للبلاد.



وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة

رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.



وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه " في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،

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يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الامة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".