نيويورك تايمز تكشف عن مكان أخفى فيه القذافي 30 مليون دولار

توصلت صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية إلى معلومات وتفاصيل جديدة حصرية تنشر لأول مرة حول الكنز المفقود الخاص بالعقيد الليبي القذافي.

ذكرت الصحيفة أنها من خلال عمليات البحث والتنقيب توصلت إلى أن القذافي كان يضع الملايين في قبو مخفي تابع لرئيس

جنوب أفريقيا السابق.

قالت الصحيفة أن القذافي أخفى حوالي 30 مليون دولار أمريكي في مخبأ سري بأحد المنازل التابعة لرئيس جنوب أفريقيا السابق.

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أشارت الصحيفة أنها ما زالت تبحث وتنقب حول كنوز ومليارات

ليبيا المفقودة منذ أن أطاح الشعب بنظام القذافي.

أكدت الصحيفة معلوماتها عن طريق مصادر من داخل جنوب أفريقيا بعدما تم الكشف عن الملايين في مملكة "إسواتيني" التي كانت تعرف سابقا باسم "سوازيلاند".

وأوضحت المصادر بجنوب أفريقيا أن القذافي نقل الملايين إلى رئيس جنوب أفريقيا للحفاظ عليها إلى أ، يحتاجها هو أو أحد أبنائه.