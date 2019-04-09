تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019 تحت شعار "تعزيز جودة التعليم الجامعي" يومي 16و 17 أبريل الجاري بالقاهرة.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني إن الملتقى يهدف إلى التعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز وتطوير جودة التعليم الجامعي، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية كما يناقش التجارب المعروضة

إلى التعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز وتطوير جودة التعليم الجامعي، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية كما يناقش التجارب المعروضةآليات تعزيز جودة التعليم الجامعي، والتحديات التي يفرضها مفهوم تدويل التعليم على منظومة ضمان الجودة، وتطلعات برامج دعم وإصلاح التعليم في الدول العربية، وذلك من خلال عرض 12 تجربة بمشاركة خبراء وباحثين من المملكة العربية السعودية ومصر، اليمن ودولة الكويت، المغرب، فلسطين، الأردن، تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملتقى الأول للتجارب الناجحة في القاهرة منتصف أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.