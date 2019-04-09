الملتقى الأول للتجارب الناجحة في القاهرة منتصف أبريل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019 تحت شعار "تعزيز جودة التعليم الجامعي" يومي 16و 17 أبريل الجاري بالقاهرة.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني إن الملتقى يهدف
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