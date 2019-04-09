اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وسريعة في أرجاء المسجد المبارك، وسط استماع لشروحات حول الهيكل المزعوم ومحاولات لإقامة صلوات وشعائر تلمودية فيه.
وكان ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا أنصار هذه الجماعات للمشاركة الواسعة
يأتي ذلك في الوقت الذي دفعت فيه سلطات الاحتلال بالمزيد من عناصر وحداتها العسكرية وما يسمى بقوات حرس الحدود إلى مدينة القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة، والبؤر الاستيطانية في المدينة تزامنا
وشملت التعزيزات تسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة، ونصب المتاريس والحواجز العسكرية في العديد من شوارع وطرقات المدينة وعلى بوابات البلدة القديمة والمناطق القريبة من خط التماس غربي القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات لتكثيفها بالتزامن مع انتخابات "الكنيست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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