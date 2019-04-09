حزب العمال البريطاني يأمل في التوصل إلى بريكست يحمي اقتصاد البلاد

أكد وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية جون ماكدونيل أن حزب العمال المعارض يأمل في أن تسفر محادثاته مع الحكومة إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يحمي الوظائف والاقتصاد.
وقال ماكدونيل في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء "إن
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت في الخامس من أبريل الجاري من الاتحاد الأوروبي إرجاء عملية الخروج حتى الثلاثين من يونيو المقبل، ومن المقرر في الوقت الراهن أن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل الجاري، بينما لم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للانسحاب من الاتحاد حتى الآن.
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