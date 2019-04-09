بومبيو يدين هجوم قاعدة "باجرام" الجوية بأفغانستان

أدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الهجوم الذي وقع بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين ومقاول، وإصابة 3 آخرين، واصفًا إياه بـ"العمل الإرهابي المثيرللاشمئزاز".
قال بومبيو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، اليوم الثلاثاء - إن "الجنود الأمريكيين ضحوا بأرواحهم في أفغانستان من أجل الحفاظ على
سلامتنا، ولن يعوق أي عمل إرهابي جبان جهودنا الرامية إلى إحلال السلام".
كان 3 جنود أمريكيين ومقاول لقوا حتفهم، فيما أصيب 3 آخرون، أمس الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية، وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.
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