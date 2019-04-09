اليمن يرحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رحبت الجمهورية اليمنية بقرار الإدارة الأميركية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لما سيكون لها من أثر إيجابي على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال دفع النظام في إيران إلى تغيير سلوكه ووقف ممارساته في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وعبرت الوزارة عن تمنياتها في أن يساعد قرار الإدارة الأميركية في إعادة الاستقرار للمنطقة داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإجبارها على احترام التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
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