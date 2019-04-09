العراق يستضيف مؤتمراً برلمانياً حول الإرهاب والحدود

يستضيف العراق مؤتمراً برلمانياً لدول الجوار في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك أبرزها الإرهاب والحدود.

وقالت النائبة خديجة علي التركماني، مقررة البرلمان العراقي، القول إن العشرين من الشهر الجاري سيشهد عقد "قمة برلمانية في بغداد، تضم حوالي ست من دول الجوار، وتعقد ليوم واحد بحضور رؤساء برلمانات الدول".بحسب ما نقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت :"سيتم طرح جميع المواضيع المشتركة بين تلك الدول السياسية والاقتصادية، ومناقشة تأمين الحدود والتأشيرات والجمارك وملف "داعش" وكيفية حماية الحدود المشتركة لتلك الدول من هذا الخطر".