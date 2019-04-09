كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحذر أوروبا وأمريكا بشأن إعانات شركة إيرباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لا يمكن أن يسمحا" بحدوث نزاع جديد بشأن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص.

وقال "لو مير" للصحفيين في باريس: "عندما أنظر إلى حالة النمو في جميع أنحاء العالم، لا أستطيع أن أصدق أننا يمكن أن نسمح بحدوث نزاع تجاري، حتى في مجال الطيران فقط، بين الولايات المتحدة وأوروبا".

يأتي هذا التحذير، بعد أن حث مكتب الممثل التجاري الأمريكي، واشنطن على فرض تعريفات إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ردًا على دعم الاتحاد المزعوم المستمر لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.