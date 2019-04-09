كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية: ترامب ليس رجل أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاورد شولتز، وهو رئيس مجلس إدارة مقاهي "ستاربكس" سابقاً ومرشح محتمل للرئاسة الأمريكية بانتخابات 2020، إن الرأسمالية هي أهم أعمدة التطور الاقتصادي في أمريكا.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة "فوكس نيوز Fox News"، إن السياسيين الذين يشتكون من الرأسمالية لم يقوموا يوماً بصرف الرواتب أو الإشراف على تجارة.

وأضاف: "لا أرى أن الرئيس ترامب رجل أعمال لأننا لم نرَ شركاته تكوّن مجالس إدارية، ولم تقدم تقارير بشأن نسبها، وليس هناك في شركاته أي شفافية لذلك لا أعلم مدى صحة كونه رجل أعمال".

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وقال: "من منظوري أحد طرق حل أزمة الدين الأمريكي هو رفع الضرائب على الأغنياء، وأن ترتفع الضرائب أو تنخفض على الشركات وفقاً لمدى نسب عائدات الفوائد على الموظفين"، مشيراً إلى أن السياسيين لم يقوموا بأمر جديّ لتغيير ذلك".

وشدد على أن المكتب الفيدرالي والمحكمة العليا "يجب ألا يكونا تحت تصرف الرئيس من خلال الأوامر التنفيذية، ويجب أن يكونا فوق مستوى قدرة الرئيس على التحكم بقراراتهما".