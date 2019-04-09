كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 معتصمين بينهم طبيب في مواجهات مع قوات الأمن بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 معتصمين بينهم طبيب خلال المواجهات اليوم في محيط الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقتل 3 من أفراد الجيش السوداني وإصابة 5 آخرين خلال المواجهات مع قوات الأمن في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وشنت قوات أمن سودانية محاولة جديدة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، وذلك بعد محاولات أخرى باءت بالفشل إثر تصدي قوة من الجيش لحماية المتظاهرين.

Advertisements

ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء في محاولة جديدة لتفريق آلاف المعتصمين الذين يطالبون بتغيير النظام وتنحي الرئيس عمر حسن البشير.

إلا أن محاولات الأمن المتتالية لم تحل دون تدفق مزيد من المحتجين، إذ أفاد شهود بتوافد المزيد من السودانيين إلى موقع الاعتصام أمام مقر القيادة للجيش، حيث أفيد أن ضباط أكدوا وقوفهم إلى جانب المتظاهرين وحماية اعتصامهم.

وكان عناصر من قوات الأمن أقدموا قبل ساعات على محاولة أخرى، إلا أن جنود الجيش الذين يحرسون الوزارة تصدوا لهم وعمدوا على حماية المتظاهرين وفتحوا بوابات المقر ليكون ملاذا آمنا.



