كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أفغان: طالبان تقتل 5 من قوات الأمن وتصيب 7 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أفغاني، إن خمسة أفراد على الأقل من قوات الأمن في البلاد قتلوا، عندما هاجمت عناصر من حركة "طالبان" قاعدة مشتركة للجيش والشرطة في مقاطعة ساري بول الشمالية.

وأوضح ذبيح الله أماني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، أن الهجوم الذي وقع ليلة الاثنين في منطقة سانجراك، أدى أيضًا إلى إصابة سبعة جنود آخرين.

وقال "أماني"، إن أربعة مسلحين قتلوا في الاشتباكات التي تلت ذلك. ولم يصدر تعليق فوري من حركة "طالبان".