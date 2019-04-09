كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن السوداني يطلق النار في الهواء لتفريق المعتصمين خارج مقر الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الأمن السودانية النار في الهواء، اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود القول إن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات بيك أب. وهذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها قوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم.

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وفي المحاولة السابقة، تدخلت قوات من البحرية السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، لحماية المتظاهرين، بحسب "رويترز".