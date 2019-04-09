كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإيراني يندد بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي لاريجاني رئیس البرلمان الإيراني إن تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني على أنه إرهابي يظهر "قمة سفاهة وجهل النظام الأمريكي".

وأضاف لاريجاني اليوم خلال اجتماع مجلس الشورى (البرلمان): "على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية تأسيس ودعم الجماعات الإرهابية وليس الحرس الثوري.. من لا يعرف أن الحرس الثوري وجه أقسى ضربة للإرهاب في المنطقة".

وتابع لاريجاني، "مكانة الحرس الثوري في قلب الشعب الإيراني، وهو عامل لحفظ أمن البلاد، وجميع الشعب الإيراني يدعم الحرس الثوري، وجميعنا نفتخر بأن نكون في صفوفه".

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واعتبر لاريجاني أن الإدارة الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية هي "نموذج للإرهاب الدولي بأبعاده العسكرية والاقتصادية".

وارتدى رئيس المجلس ونوابه زي الحرس الثوري تعبيرا عن تضامنهم معه بعد إدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف إدارة أمريكية كيانا حكوميا أجنبيا كمنظمة إرهابية.