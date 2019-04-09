كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسرى المضربين إلى معتقلات أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت بنقل الأسرى المضربين من سجني "النقب" و "ريمو"” إلى سجون أخرى وإلى الزنازين.

وأضاف أنه "من المتوقع أن ينضم أسرى جدد اليوم إلى رفاقهم الأسرى المضربين"، فيما ينضم "عدد أكبر يوم السابع عشر من الشهر الجاري، وفي الأول من أيار المقبل يصبح الانضمام مفتوح لأي أسير"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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وتوقع أبو بكر أن تصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها بحق الأسرى المضربين خلال الأيام القادمة، خاصة اتباع أسلوب "التغذية القسرية" بحقهم.

وكانت الهيئة أعلنت مساء الإثنين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن "ريمون".

وأشارت إلى أن قرابة 150 أسيراً فلسطينياً شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجني "ريمون" و"النقب" في معركة أطلقوا عليها اسم "معركة الكرامة 2"، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.