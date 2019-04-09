كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس غصن يدافع عن نفسه في تسجيل فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم الرئيس السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور كارلوس غصن، إصدار تسجيل فيديو يدافع فيه عن نفسه ضد اتهامات الفساد المالي التي يواجهها.

وبحسب "نادي المراسلين الأجانب في اليابان"، فإن الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق سيتضمن تفاصيل من كلمة ينتظر أن يلقيها غصن في مؤتمر صحتفي بعد غد الخميس في العاصمة اليابانية.

يأتي ذلك في حين من المستبعد عقد المؤتمر الصحافي بعد إصدار الادعاء العام في طوكيو مذكرة رابعة للقبض على غصن البالغ من العمر 65 عاماً في الأسبوع الماضي بتهمة إساءة استغلال أموال الشركة.

كانت إحدى محاكم طوكيو قررت يوم الجمعة الماضي السماح للادعاء العام باحتجاز غصن حتى 14 أبريل الحالي. ويمكن للادعاء مطالبة الحكومة بتمديد فترة الاعتقال 10 أيام إضافية.

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كان فريق الدفاع عن غصن بقيادة المحامي غونيشيرو هيروناكا قام بتسجيل الفيديو بعد إطلاق سراح غصن بكفالة في أوائل مارس (آذار) الماضي بعد 108 أيام في الحجز.

ويعتزم هيروناكا عقد مؤتمر صحافي في "نادي المراسلين الأجانب في اليابان" بعد بث شريط الفيديو.

وذكر النادي أنه وجه الدعوة إلى ممثلي الادعاء العام ومسؤولي نيسان موتور للحديث مع الصحافيين، وهو ما رفضه ممثلو الادعاء وشركة السيارات.

كانت شركة نيسان موتور اليابانية قررت أمس الإثنين عزل كارلوس غصن، من مجلس إدارتها وذلك خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية للمساهمين في أعقاب إلقاء القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه.