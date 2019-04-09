كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يلوم "ترامب" لعدم إصداره إنذارا صارما إلى تركيا بشأن إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاجون، بشكل خاص، بالرئيس دونالد ترامب لإخفاقه في إصدار إنذارًا صارمًا إلى أنقرة، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع من طراز إس-400، وفق ما نقلته "إيه بي سي نيوز"، عن عدة مصادر مطلعة على الوضع.

وحسب "إيه بي سي نيوز"، ذكرت المصادر، على وجه الخصوص، نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذين أعربوا مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم من أن تركيا ستشتري طائرات إس-400 بدلًا من صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع.

وقالت المصادر: "لقد حذروا تركيا لعدة أشهر من اختيار نظام صاروخي روسي يتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة لحلف الناتو".

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بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر، إلى محادثة هاتفية بتاريخ 22 فبراير بين "أردوغان" و"ترامب"، والتي يُزعم خلالها أن الرئيس التركي، قام بتوبيخ الكونجرس الأمريكي بسبب "انتهاك غير دستوري" للسلطة التنفيذية لـ"ترامب" من خلال إصدار عقوبات ضد أنقرة بسبب صفقة إس-400 بموجب اتفاق مكافحة أمريكا قانون الخصوم من خلال العقوبات.

وقالت المصادر، إن "ترامب" تعهد بأنه سيتحدث إلى الكونجرس ثم انتقل من الموضوع، مضيفة أن رده "لم يكن مؤطرًا بحيث رأى أردوغان ما كان على المحك".

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على تقرير "إيه بي سي نيوز".

ويأتي هذا التطور، بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الولايات المتحدة فشلت في تقديم صفقة على نظام الدفاع الجوي باتريوت الخاص بها مقارنة بتلك التي قدمتها روسيا لأنظمة الصواريخ إس-400؛ وحسب "أردوغان"، ستحصل أنقرة على إمدادات إس-400 في يوليو.