كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تنتقد كذب الهند بشأن إسقاط مقاتلة إف-16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصف غفور، بأن الهند قد فشلت في تقديم أي دليل على أن إحدى مقاتلاتها من طراز إف-16 التابعة للقوات الجوية الباكستانية قد أسقطت خلال النزاع الجوي الذي وقع في 27 فبراير حول ناوشيرا في جامو وكشمير.

وفي تغريدة له، قال اللواء عاصف غفور: "التكرار لا يصنع كذبة. على الرغم من زعمه بحيازة الأدلة التي أسقطت طائرة إف-16، فإن سلاح الجو الهندي لا يزال غير قادر على تقديمها".

وفي وقت سابق، عرض سلاح الجو الهندي صورًا رادارية للمعركة الجوية بين سلاح الجو الهندي وطائرة باكستانية من طرازإف-16، واصفًا إياها بأنها "دليل لا يمكن دحضه" على سقوط طائرة من طراز إف-16.