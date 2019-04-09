كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يُثمن تخصيص السعودية و الإمارات 200 مليون دولار دعماً للشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عالياً المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار أمريكي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيراً.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني، والذي وصل في الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن (18) مليار دولار أمريكي، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني الشقيق.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة ميليشيا الحوثي لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني واستيلائها على هذه المساعدات، مشدداً على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.