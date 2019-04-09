كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع بدء الانتخابات البرلمانية.. نتنياهو يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الناخبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في ظل الحظر المفروض على استخدام وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني والمنافذ الإعلامية التقليدية في الدعاية خلال يوم الانتخابات.

ونشر نتنياهو رابطاً على تويتر وفيس بوك، وبث عليه تسجيلاً مصورًا بالعبرية قال فيه: "صباح الخير. هذا الصباح أريد أن أتحدث معكم عبر مسنجر. كل المطلوب ضغطة واحدة على الرابط. أنا في الانتظار".

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وبدأ الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم، اليوم في انتخابات تشريعية تنطوي على رهانات كبيرة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش، وستغلق الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش في معظم المناطق بينما لا يتوقع أن تصدر النتائج قبل صباح الأربعاء.