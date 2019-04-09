كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تستعد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن تفرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ردًا على لدعم الاتحاد المتواصل لشركة إيرباص المصنعة للطائرات، التي وجدت ضرر للولايات المتحدة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال المكتب في بيان صحفي، نشر على موقعه الرسمي، في وقت متأخر يوم الاثنين: "وجدت منظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا، أن إعانات الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص تسببت في آثار سلبية على الولايات المتحدة. اليوم، يبدأ مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة منهجه... لتحديد منتجات الاتحاد الأوروبي التي قد يتم فرض رسوم إضافية عليها حتى يزيل الاتحاد الأوروبي تلك الإعانات".

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ووفقًا للمكتب، فإن إعانات الاتحاد الأوروبي للطائرات المدنية الكبيرة تسببت في أضرار تقدر بنحو 11 مليار في التجارة سنويًا.

ونقل عن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، قوله في البيان: "هدفنا النهائي هو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء جميع الإعانات غير المتسقة لمنظمة التجارة العالمية للطائرات المدنية الكبيرة.، وعندما ينهي الاتحاد الأوروبي هذه الإعانات الضارة، يمكن رفع الرسوم الإضافية المفروضة من الولايات المتحدة".

ونشر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أيضًا، قائمة أولية بسلع الاتحاد الأوروبي التي تم تعيينها لتكون خاضعة لزيادة الرسوم. وتتضمن القائمة تعريفة على الطائرات غير العسكرية والأجزاء المنتجة في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو المملكة المتحدة - البلدان التي يتم إنتاج أجزاء مختلفة من طائرات إيرباص فيها - وكذلك الرسوم على مجموعة كاملة من المنتجات من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28.