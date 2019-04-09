كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تصف إدراج الحرس الثوري كإرهابيين بأنه "هدية" لنتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الدبلوماسيون الإيرانيون، تحرك واشنطن لإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء، مشيرين إلى أنه كان يهدف إلى تعزيز احتمالات فوز نتنياهو في الانتخابات الوطنية، اليوم الثلاثاء.

وكتب المبعوث الإيراني إلى المملكة المتحدة، حامد بايدينجاد، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهافت إلى إعلان القرار في الأيام التي ينشغل فيها الحرس الثوري بإنقاذ الناس الإيرانيين المتضررين من الفيضانات، إنها مجرد هدية لنتنياهو لمساعدته في الانتخابات الإسرائيلية".

جاءت تصريحاته، بعد دقائق فقط من وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، القرار الأمريكي بأنه "هدية أخرى عشية الانتخابات لنتنياهو".

وكان "ظريف"، قد حذر في وقت سابق، من أن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى "كارثة أخرى" في الشرق الأوسط.