كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بهجوم لداعش وسط ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، فجر اليوم الثلاثاء، بارتكاب مذبحة جديدة في بلدة الفقهاء، بمنطقة الجفرة، وسط ليبيا.

وقالت مصادر لموقع قناة "218" الليبية، إن عناصر من داعش قاموا بإعدام رئيس المجلس المحلي للفقهاء، رمياً بالرصاص، وقتلوا مدنياً آخر ذبحاً، وحرقوا منزل أحد السكان وهو أسير سابق لدى التنظيم.

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وأضاف شهود، أن الإرهابيين دخلوا المنطقة بـ15 سيارة، وقاموا فور وصولهم بفصل الاتصالات وقطع الكهرباء عن البلدة.

يشار إلى أن التنظيم الإرهابي، وجه تهديدات علنية بالانتقام ممن تم تحريرهم من قبل الجيش الوطني الليبي قرب غدوة.