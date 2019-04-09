كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

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وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس الشيخ عزام الخطيب إن "الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح حيث أدوا طقوساً تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم القدسي الشريف"، بحسب أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم "، دعا المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي.