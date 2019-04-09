انت الان تتابع تفاصيل خبر طيران حفتر يقصف مطار طرابلس الدولي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 11:04 صباحاً - قصفت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، صباح اليوم الثلاثاء، "مطار طرابلس الدولي" الذي تسيطر عليه قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود لمراسل وكالة "الأناضول" بأن الطيران الحربي قصف المطار، بعد أن كان يحلّق في سماء المنطقة (جنوبي العاصمة) منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكر الشهود أن محيط المطار لم يشهد مواجهات مسلحة، الثلاثاء، بعد أن ظل خلال الأيام الماضية مسرح قتال بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً وقوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

وشهد المطار بين الجانبين عمليات كر وفر، وهو ما يفسر تبادل الطرفين إعلان السيطرة عليه، والذي يعدّ بالنسبة لقوات حفتر محطة استراتيجية للانطلاق نحو العاصمة؛ رغم كونه لا يعمل حالياً، وفق ما بينته الوكالة.‎

لكن إعلان كل طرفٍ السيطرة على المطار لا يعني السيطرة النهائية؛ فهي تدوم ساعاتٍ فقط، حتى يتلقى الطرف الآخر الدعم العسكري ويتمكن من استعادة المطار، وهكذا يتكرر الأمر.

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وخلال الأيام الماضية، تبادلت قوات الحكومة و"حفتر" إعلان السيطرة على المطار، وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الأخير، في بيان، إن المطار بات تحت سيطرتهم بالكامل.

وجاء تعليق المسماري، بعد نحو ساعتين من تأكيد مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق أن قواتهم بسطت سيطرتها على المطار بعدما كانت قوات حفتر تسيطر عليه.

وجدير بالذكر أن "مطار طرابلس الدولي" متوقف عن العمل منذ عام 2014، بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين مليشيات متنافسة.

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، بالتزامن مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

وبعد أن تمكنت قوات حفتر من دخول مدن صبراتة وصرمان والأصابغة وغريان دون قتال باتفاق مع السكان حقناً للدماء، تعثرت عند "البوابة الأمنية 27"، بين مدينتي الزاوية وجنزور؛ حيث تم أَسر عشرات من عناصرها.

وتدور الاشتباكات حالياً على محورين رئيسين جنوبي العاصمة: الأول هو "مطار طرابلس الدولي" والثاني في منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وسط كر وفر من الجانبين.